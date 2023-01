Milan, squadra in ritiro dopo la sconfitta. Lavoro in ottica Supercoppa

Per il Milan la serata non è andata nel migliore dei modi. Il Torino ha vinto in inferiorità numerica contro i rossoneri passando gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il club ha già preso una decisione in ottica Supercoppa Italiana secondo Sportitalia.

DURO – La serata del Milan è stata molto dura. I rossoneri hanno perso e subito l’eliminazione dagli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Torino in 10 dalla metà del secondo tempo. Adopo ha deciso il match, il club ha già preso una decisione in ottica Supercoppa Italiana da giocare contro l’Inter. Secondo Sportitalia la squadra andrà in ritiro fino a sabato per la partita con il Lecce, l’obiettivo è trovare una vittoria prima del trofeo da contendersi con i cugini nerazzurri.