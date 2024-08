Milan, la solita fortuna: evita la sconfitta col Torino al 95’

Il Milan non ci capisce niente per larghi tratti della partita ma alla fine evita la sconfitta all’esordio. Sopra di due gol fino all’88’, il Torino si fa riprendere sul 2-2 al 95’.

SCONFITTA EVITATA – Deve ringraziare, e non è un caso isolato, la buona sorte il Milan. Perdeva 0-2 fino all’88’ contro il Torino, poi un rimpallo e un’amnesia difensiva fissano il 2-2 al 95’: il minuto in cui ha subito il pari l’Inter. In avvio grande doppia occasione per il Milan, con colpo di testa di Malick Thiaw respinto sulla linea da Adam Masina e ribattuta incredibilmente fuori di Rafael Leao. Ma alla mezz’ora succede l’incredibile: cross sulla destra, deviazione di Raoul Bellanova sul palo e triplo rimpallo con due giocatori sulla linea prima di mandare la palla fuori. Per l’arbitro non è gol, almeno secondo la tecnologia, ma il VAR controlla e sconfessa (giustamente) perché Thiaw l’ha portata dentro di molto. È autogol. Prima del riposo Duvan Zapata fermato da Mike Maignan di testa, dall’altra parte Vanja Milinkovic-Savic fa altrettanto su Rafael Leao lanciato in porta. Nella ripresa prende l’esterno della rete Christian Pulisic, dopo aver saltato il portiere. Al 63’ il Milan avrebbe un rigore, ma non esiste perché Saul Coco prende nettamente palla anziché Alvaro Morata: l’arbitro Fabio Maresca deve revocarlo. E il Torino raddoppia al 68’, con grande azione di Valentino Lazaro e cross messo in rete di testa da due passi da Zapata. Diventa inevitabilmente un assedio del Milan, con tiro a botta sicura di Pulisic alto. Morata, dopo un gol annullato per evidente fuorigioco, accorcia all’88’ deviando un tiro di Tijjani Reijnders. E al 95’ pareggia Noah Okafor girando in rete un cross di Yunus Musah bucato da Adam Masina.

Milan-Torino 2-2

Gol: 30’ aut. Thiaw (T), 68’ Zapata (T), 88’ Morata, 95’ Okafor.