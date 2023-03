Il Milan si ferma ancora, impresa Salernitana con Dia. L’Inter gode

Niente da fare per il Milan di Stefano Pioli: la Salernitana ferma i rossoneri sull’1-1 a San Siro e gode l’Inter di Simone Inzaghi, che rimane in solitaria al secondo posto. Non arriva la reazione dopo la sconfitta contro la Fiorentina.

BUONE NOTIZIE – Nel weekend della sconfitta dell’Inter contro lo Spezia, nessuna squadra in corsa per la Champions League ne approfitta. Dopo gli stop di Atalanta, Lazio e Roma, arriva anche il pari del Milan. A San Siro gli uomini di Stefano Pioli sono costretti ad accontentarsi dell’1-1 contro la Salernitana. Il gol di Olivier Giroud non basta al minuto 46 su calcio d’angolo battuto da Ismail Bennacer. Nella ripresa la squadra di Paulo Sousa ha trovato incredibilmente sguarnita la difesa del Milan, concludendo a rete al 61′ con Boulaye Dia. I rossoneri salgono a quota 48 punti, ma rimangono al quarto posto. La Salernitana raggiunge 26 punti, allontanandosi ulteriormente dal Verona terzultimo in classifica.