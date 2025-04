Milan, ancora una sconfitta prima dell’Inter! Passa l’Atalanta

Il Milan perde anche oggi e lo fa allo stadio San Siro contro l’Atalanta con il risultato di 1-0. Altra sconfitta prima della semifinale di Coppa Italia con l’Inter.

SCONFITTA – Giornata nera per le due milanesi, la Pasqua non porta benissimo. Il Milan perde allo stadio San Siro contro l’Atalanta con il risultato di 1-0 e chiude una domenica da incubo in cui anche l’Inter alle 18 è caduta con il Bologna. Il Napoli ora ha gli stessi punti. La partita di questa sera si accende solamente nel secondo tempo, prima le due squadre giocano a ritmi più blandi e non creano alcuna occasione da rete. Sblocca il match con una grandissima azione Ademola Lookman, che inventa e rientra sul destro crossando sul secondo palo. Di testa Raoul Bellanova fa la sponda precisa per Ederson, che può solo che segnare a porta vuota con Mike Maignan già battuto. Nella restante mezz’ora di gioco Sergio Conceicao ci prova in tutti i modi, addirittura con Riccardo Sottil terzino destro e un 4-2-4 senza limiti. L’Atalanta ha retto e ha subito pochissimo fino alla fine dei 90 minuti. Il Milan rimane così al nono posto e arriva alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter con il morale a terra. L’Atalanta scappa al terzo posto con il successo sul Milan e allontana proprio il Bologna.

MILAN-ATALANTA 0-1

Lookman (A) al 62′