Milan schiacciato dal Chelsea: a Londra termina 3-0. Match senza storia!

Una notte di Champions League complicata per il Milan, che perde 3-0 contro il Chelsea. Nel primo tempo di Chelsea-Milan va a segno Fofana, che dopo dieci minuti esce per un infortunio. Nei secondi 45′ arrivano i gol di Aubameyang e James. I rossoneri si fermano a Stamford Bridge e rimangono terzi, a quota quattro punti, nella classifica del gruppo E.

SCONFITTA – Chelsea-Milan, per la terza giornata della fase a girone di UEFA Champions League (vedi articolo), termina 3-0. Il positivo impatto alla gara del Milan, all’inizio del primo tempo, non basta a trattenere i Blues. Al 24′ arriva, infatti, il gol dei Blues, con la firma di Wesley Fofana. Il difensore, dopo circa dieci minuti, è costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio in seguito a uno scontro con Rafael Leao. Nei secondi 45′ minuti, il Chelsea raddoppia il risultato, al 56′, con Pierre-Emerick Aubameyang, grazie a un assist di Reece James. Proprio quest’ultimo è l’autore del terzo gol degli inglesi che, al 61′, chiude del tutto il match. Nella classifica del Gruppo E i rossoneri sono a quota quattro punti, proprio come il Chelsea. Ma lo scontro diretto vinto permette ai Blues di conquistare il secondo posto.