Milan-Sassuolo, scelta forte di Pioli a una settimana dal derby con l’Inter

SCELTA IMPORTANTE – Una scelta forte e non scontata quella di Stefano Pioli per Milan-Sassuolo. Il tecnico rossonero, a sette giorni dal derby di campionato contro l’Inter, lascia infatti in panchina Rafael Leao. Al suo posto in campo Ante Rebic.