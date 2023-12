Il Milan si salva al 90′ con la Salernitana ultima. Papera Maignan

Il Milan evita solo al 90′ la sconfitta contro la Salernitana ultima in classifica. È Jovic a fissare il 2-2 all’Arechi, dopo che Maignan aveva regalato un gol a Candreva.

AVANTI PIANO – Il Milan pareggia al 90′, ma non può certo essere soddisfatto. Anche perché il 2-2 arriva contro la Salernitana ultima in classifica. Rossoneri fortunati in avvio sui rimpalli: al 17′ la palla finisce su Rafael Leao a destra, cross per Olivier Giroud murato da Lorenzo Pirola ma la carambola porta a far segnare Fikayo Tomori. Alla mezz’ora crossa Antonio Candreva, rischia l’autogol Ismael Bennacer ma sulla sua deviazione è bravissimo Mike Maignan. Al 42′ il portiere del Milan è ancora decisivo, su una conclusione a botta sicura di Grigoris Kastanos. Ma sul corner seguente non può fare nulla, perché a centro area incorna con uno stacco imperioso Federico Fazio per l’1-1. Partita segnata dagli infortuni: in chiusura di primo tempo Simon Kjaer riceve una botta e non rientra dopo l’intervallo. A inizio ripresa invece è Boulaye Dia ad alzare bandiera bianca, per un fastidio muscolare. Ma la Salernitana, pur senza il suo miglior attaccante, trova lo stesso il gol del 2-1 al 63′. Questo anche perché Tomori si ferma per un nuovo infortunio, i granata giocano e Candreva dalla destra infila Maignan sul primo palo. Stavolta il portiere ospite, gran protagonista per un ora, commette un evidente errore. Il subentrato Luka Jovic potrebbe pareggiarla all’83’, ma Benoit Costil è decisivo due volte nella stessa azione. Jovic si riscatta però al 90′, con il sinistro del 2-2 su sponda di Giroud con rimpallo.