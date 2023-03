Milan, Sala ha già incontrato Cardinale: le ultime sul nuovo stadio – Sky

Come da programma, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha incontrato nel tardo pomeriggio Gerry Cardinale e Giorgio Furlani per ricevere ulteriori informazioni in merito al discorso nuovo stadio. Ecco le ultime notizie secondo quanto riscostruito da Sky Sport.

INCONTRO TERMINATO – È durato poco meno di mezz’ora l’incontro tra il sindaco Giuseppe Sala e Gerry Cardinale, per discutere ancora sul tema caldo dello stadio dopo la comunicazione inaspettata ieri del presidente Paolo Scaroni riguardo l’interesse nel voler realizzare il nuovo stadio in autonomia in zona La Maura, a Milano. Dopodiché, parte della dirigenza del Milan si è spostata a Palazzo Lombardia dove ha incontrato Attilio Fontana.