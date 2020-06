Milan-Roma, risultato ancora fermo a fine primo tempo: poche emozioni

Termina 0-0 il primo tempo di Milan-Roma, big match di questa giornata di Serie A iniziato alle 17.15. Il caldo ha condizionato fin qui l’andamento della partita, con poche occasioni da segnalare.

TUTTO BLOCCATO – Sebbene il vantaggio accumulato sia discretamente tranquillizzante (10 punti), l’Inter ha comunque gli occhi sulla Roma in vista della corsa alla prossima Champions League. I giallorossi, reduci dalla vittoria in rimonta contro la Sampdoria, sfidano il Milan a San Siro. Risultato ancora bloccato sullo 0-0, con entrambe le squadre che hanno provato a trovare la rete del vantaggio, senza tuttavia riuscirci. Bene i capitolini nella prima parte del primo tempo, con un pericoloso colpo di testa di Edin Dzeko. Ultima frazione di gioco più favorevole invece ai padroni di casa, anch’essi vicino al gol con un colpo di testa di Hakan Calhanoglu finito comunque alto. Al momento la squadra allenata da Paulo Fonseca è a dunque nove distanze dal terzo posto occupato dai nerazzurri e a cinque distanze dall’Atalanta, che occupa il quarto e ultimo posto utile per la qualificazione alla Champions League.