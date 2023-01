Un Milan-Roma da pazzi: da 2-0 a 2-2. Abraham gela San Siro. Che finale!

Finisce in parità Milan-Roma 2-2. Incredibile a San Siro con i rossoneri che si fanno recuperare nel finale dopo il doppio vantaggio.

FINALE INCREDIBILE − Emozioni a San Siro tra Milan e Roma. I rossoneri sono padroni del match praticamente sin dai primi minuti con la solita catena di sinistra Theo-Leao molto pericolosa. Arriva proprio da qui il primo cartellino giallo della partita: è per il turco Celik. I rossoneri passano in vantaggio alla mezz’ora. Corner dalla destra di Tonali e precisa incornata di Kalulu per l’1-0. È Ibanez a perdersi in marcatura il difensore francese. Nella ripresa non cambia il canovaccio con la Roma che non riesce a rendersi pericolosa dalle parti di Tatarusanu se non con un cross basso di Abraham ben indirizzato per Zaniolo, ma respinto alla grande da Tomori. Al 77′ arriva il raddoppio rossonero che chiude la partita. Leao va via sulla sinistra, suggerimento per Giroud che fa velo per l’accorrente Pobega. Nel finale, con orgoglio la Roma prova ad accorciare le distanze. Ci pensa Ibanez ad accendere il finale a San Siro. Al 94′ il clamoroso epilogo: paratona di Tatarusanu su Matic e in ribattuta Abraham suggella il pareggio.