Milan-Roma 3-1: giallorossi ko. Rossoneri al momento a -1 dall’Inter

L’Inter oggi non ha giocato a Bologna ed è rimasto a 46 punti. Alle 18:30 i cugini del Milan hanno giocato a San Siro contro la Roma di Mourinho e hanno vinto 3-1 portandosi momentaneamente a -1 dai nerazzurri primi in classifica.

PRATICA – La pratica Roma, per il Milan, è stata archiviata senza troppi patemi. I rossoneri di Pioli nei primi 17 minuti si sono portati avanti 2-0 prima con il rigore di Giroud per fallo di mano (dubbio sul contatto oppure no) di Abraham, poi con il gol di Messias dopo il palo dello stesso Giroud. La Roma reagisce con Abraham che di testa corregge il tiro di Pellegrini beffando Maignan. Nel secondo tempo i giallorossi ci provano ma rimangono in 10 per l’espulsione di Karsdorp e Leao, all’82’, fa 3-1. Nel finale Ibrahimovic sbaglia il rigore del 4-1 con la Roma che però chiude in 9 per il rosso a Mancini. Milan secondo a -1 dall’Inter. Roma settimana a 32 punti.