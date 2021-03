Milan, ritorno alla vittoria di rimonta: Fiorentina KO e -6 dall’Inter

Il Milan di Stefano Pioli torna alla vittoria. I rossoneri – in rimonta – superano la Fiorentina grazie alle reti realizzate da Zlatan Ibrahimovic, Brahim Diaz e Hakan Çalhanoğlu. Ecco il report del match del “Franchi”



RIMONTA – Parte bene il match del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri si portano subito in vantaggio con Zlatan Ibrahimovic dopo soli 9 minuti di gioco. Immediata la reazione dei padroni di casa che trovano il pareggio con Erick Pulgar con un calcio di punizione da posizione defilata. A inizio ripresa parte meglio la squadra di Cesare Prandelli che si porta in vantaggio con Franck Ribery, ma nel miglior momento dei viola arriva la rete di Brahim Diaz sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 57′. A questo punto cambia la partita con i rossoneri che spingono e trovano la rete del 2 a 3 con Hakan Çalhanoğlu.

CLASSIFICA – Con questa vittoria il Milan di Stefano Pioli sale a quota 59 punti in classifica. I rossoneri riducono quindi lo svantaggio dall’Inter a 6 con la squadra guidata da Antonio Conte che però ha una gara in meno visto il rinvio del match contro il Sassuolo di ieri sera a causa del focolaio di Coronavirus. Quattro invece i punti di vantaggio del Milan sulla Juventus sconfitta oggi in casa dal Benevento.