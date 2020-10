Il Milan si rinforza in vista del derby con l’Inter: preso un nuovo difensore

Stefano Pioli Milan

Il Milan fa acquisti guardando anche al derby con l’Inter, in programma fra quindici giorni (vedi calendario). Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha parlato di acquisto concluso per i rossoneri in difesa.

COLMANO UNA LACUNA? – Il Milan prende Diogo Dalot in prestito secco dal Manchester United. Si tratta di un terzino portoghese, classe 1999, che può giocare sia a sinistra sia soprattutto a destra. È in quest’ultimo ruolo che i rossoneri lo impiegheranno, avendo Davide Calabria e Andrea Conti che non danno garanzie più il giovane Pierre Kalulu. Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio annuncia il trasferimento del difensore, che sarà a breve in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto. Visti i tempi tecnici non potrà giocare domenica alle ore 18 contro lo Spezia, quindi la prima di Diogo Dalot col Milan potrà essere nel derby contro l’Inter, in programma sabato 17 ottobre alle ore 18.