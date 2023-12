Milan in rimonta ma non basta! Fuori dalla Champions League

Il Milan vince in rimonta con il risultato di 2-1 contro il Newcastle ma non basta per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Passa il PSG con un pareggio a Dortmund.

BEFFA – Il Milan vive una serata dolce-amara. Vittoria per 2-1 con il Newcastle ma eliminazione dal gruppo F di Champions League. Il PSG pareggia 1-1 e passa da seconda alle spalle del Borussia Dortmund grande sorpresa al primo posto. In vantaggio ci va il Newcastle con un tiro potente di Joelinton dai 17 metri. Primo tempo dominato ma a cui manca la continuità per gli inglesi. Nella ripresa al minuto 59 pareggia Christian Pulisic su rimpallo fortunato nato dal passaggio di Olivier Giroud in area piccola. Nel finale, precisamente all’84’, Samuel Chukwueze tira a giro di sinistro e mette alle spalle di Dubravka su assist di Noah Okafor. Stefano Pioli la risolve con i cambi, paga però le partite precedenti non andate al meglio che condannano all’Europa League da terza.