Milan, pronti test per giocatori e staff: in settimana si riprende?

Non solo l’Inter di Antonio Conte, anche il Milan guidato da Stefano Pioli prepara la ripresa degli allenamenti dopo l’ok arrivato dal Viminale per gli allenamenti individuali anche per gli sport di squadra

RIPRESA – “Prima di riprendere gli allenamenti a Milanello in modo individuale, il Milan dovrà prima completare lo screening previsto dal protocollo medico-sportivo, che proprio in queste ore è in fase di approvazione. Tra domani e martedì dovrebbero così iniziare i test per giocatori e staff e, se tutto andrà bene, entro giovedì-venerdì rinizieranno gli allenamenti”.

Fonte: Tutto Mercato Web