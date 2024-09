Milan, Bennacer rischia un lungo stop. Derby contro l’Inter a breve: le ultime

Il Milan potrebbe perdere uno dei pilastri del suo centrocampo in vista del derby contro l’Inter: si tratta di Ismail Bennacer, infortunatosi al polpaccio mentre si allenava con l’Algeria.

LA SITUAZIONE – Il Milan sa che potrebbe trovarsi nelle condizioni di non poter disporre su Ismail Bennacer in occasione del derby contro l’Inter del 22 settembre. L’algerino, come riportato dalla sua Nazionale sul proprio account X, ha riportato un problema durante l’allenamento svolto in preparazione alla sfida con la Liberia: «Bennacer si infortuna in allenamento ed è esonerato dalla partita con la Liberia. Il tecnico della Nazionale, Vladimir Petkovic, ha programmato questa domenica mattina l’ultimo allenamento presso il Centro Tecnico Nazionale di Sidi Moussa prima di trasferirsi a Monrovia nel pomeriggio.

Durante questa seduta, il centrocampista Ismail Bennacer ha riportato un infortunio ed è stato costretto a ritirarsi senza proseguire gli allenamenti.

Dopo aver effettuato gli esami medici, è stato confermato che il giocatore non potrà partecipare alla partita di martedì prossimo contro la Liberia».

Bennacer potrebbe saltare l’Inter: il Milan spera in epilogo diverso! IL FUTURO – Come riportato da Gianluca Di Marzio, il problema dell’algerino riguarda il polpaccio. Ciò lo obbligherà probabilmente a saltare la sfida con il Venezia. Successivamente, i rossoneri sfideranno il Liverpool e poi l’Inter, in un trittico di match nel quale Paulo Fonseca avrebbe sperato di poter contare su un Bennacer al meglio. Forti, invece, sono le preoccupazioni riguardo un’assenza del calciatore classe 1997 contro Reds e nerazzurri. Ma solo nuovi esami potranno consentire di avere un quadro chiaro in tal senso.