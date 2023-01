Milan, primi 45′ da incubo a Lecce: Leao e Calabria rimediano ma è solo 2-2

Il Milan, prima della Supercoppa con l’Inter, è sceso in campo allo stadio “Via del Mare” contro il Lecce. Parte malissimo la squadra di Pioli che va in svantaggio dopo appena 3′ con un’autorete di Theo Hernandez. Nel secondo tempo cambia tutto ma i rossoneri non vanno oltre il 2-2

PARI AMARO – Il Milan di Stefano Pioli, che mercoledì a Riad sfiderà l’Inter in finale di Coppa Italia, ha affrontato oggi il Lecce nel match valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Inizio complicato per i rossoneri che incassano lo svantaggio al 3′ con un’autorete di Theo Hernandez, Il Lecce è fisicamente pimpante e al 23′ trova anche il 2-0 con Baschirotto di testa. Dopo i primi 45′ Lecce-Milan è sul 2-0. Nel secondo tempo i rossoneri entrano in campo con un altro piglio e al 58′ accorciano le distanze con Leao. Insiste il Milan e al 70′ sigla il 2-2 con capitan Calabria. Il Lecce prova anche a vincerla ma non si va oltre il 2-2. I rossoneri salgono al secondo posto a quota 38 punti, staccando la Juventus.