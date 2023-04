Milan prima semifinalista (lato Inter), ma al Napoli manca un rigore

Il Milan supera i quarti di finale pareggiando 1-1 contro il Napoli e si aggiudica la semifinale di UEFA Champions League nella parte del tabellone dell’Inter, impegnata domani a San Siro contro il Benfica alla luce della sfida di andata terminata 0-2.

IN SEMIFINALE – Milan in semifinale di Champions League dopo la vittoria tra andata e ritorno terminata 1-0 a San Siro e 0-1 al Maradona. Niente da fare per il Napoli di Luciano Spalletti che crea tanto ma non concretizza. Proprio come all’andata gli azzurri giocano venti minuti di fuoco non facendo mai respirare i rossoneri. Al 22′ però Rafael Leao viene atterrato in area di rigore e dal dischetto Olivier Giroud calcia, ma Meret si oppone. Qualche minuto dopo dalla parte opposta viene brutto fallo dello stesso Leao ai danni di Lozano appena entrato, ma l’arbitro indica clamorosamente il pallone non concedendo il rigore. Il Napoli continua ad attaccare, ma alla prima occasione in contropiede proprio come all’andata Rafael Leao brucia tutti servendo facile Olivier Giroud da solo davanti la porta per lo 0-1 che di fatto chiude la partita. Nel secondo tempo all’82’ tocco di mano di Tomori in scivolata e calcio di rigore per il Napoli, sbagliato però da Khvicha Kvaratskhelia. Sul finale il gol di testa di Osimhen dagli sviluppi di un calcio d’angolo praticamente nei secondi finali della partita.