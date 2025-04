Milan, passa la paura per Maignan! La situazione in vista dell’Inter

Mike Maignan, portiere del Milan, ha tirato un sospiro di sollievo dopo la brutta botta alla testa nell’ultima partita del Milan. Il portiere francese ha messo nel mirino la Coppa Italia con l’Inter.

PAUSA – Dopo il brutto colpo subito contro Jimenez nella gara contro l’Udinese, Mike Maignan può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il portiere del Milan nel pomeriggio di oggi si è sottoposto a nuovi controlli medici e ha rassicurato i medici. Lo staff di Conceicao però non vuole correre rischi e farà seguire a Maignan un periodo di assoluto riposo. Il portiere francese non si allenerà a Milanello e il suo rientro in gruppo sarà valutato nei prossimi due giorni. In caso di ok da parte dello staff medico del Milan, Maignan potrebbe tornare a giocare. Con l’eventuale luce verde, Maignan potrebbe già giocare contro l’Atalanta in campionato per poi essere in campo con la maglia da titolare anche nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter.