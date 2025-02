Il Milan passa ad Empoli ma la fortuna l’assiste ancora! Palo e 2 rossi

Il Milan ha vinto contro l’Empoli per 0-2 al Castellani. Succede tutto nella ripresa, ma i toscani hanno colpito un palo clamoroso.

ROSSI E FORTUNA – Al Castellani va in scena Empoli-Milan, seconda partita del sabato di Serie A, dopo il pesante 0-5 dell’Atalanta contro il Verona al Bentegodi. I rossoneri si affidano dal primo minuto al neo-acquisto portoghese Joao Felix, dalla panchina Santiago Gimenez. Nell’Empoli c’è dal primo minuto il prestito Inter Sebastiano Esposito, che aveva parlato anche prima della partita. Primo tempo molto equilibrato con la squadra di Roberto D’Aversa in palla contro il solito Diavolo, che in queste settimane gode di una fortuna innata. Infatti, al 33′ l’ex Lorenzo Colombo si libera bene e fa esplodere una poderosa conclusione che va a stamparsi sul palo. Il dato è clamoroso: nelle ultime tre partite tra Inter, Roma (Coppa Italia) ed Empoli, il Milan ha potuto godere di cinque legni a favore. Tre nel derby e uno a testa tra giallorossi e toscani. Nella ripresa, il match si accende. Al 55′ Pairetto manda Tomori sotto la doccia per somma di ammonizioni, mentre dieci minuti dopo espelle Marianucci per fallo di reazione su Gimenez. Il Milan ne approfitta e al 67′ trova il vantaggio con Leao di testa. Al 75′, la chiude il messicano Gimenez, che trova il suo primo gol in Serie A. Nel finale, pericoloso Konate che sfiora la rete del 2-1. Il match finisce 2-0 per il Milan, che sale a 38 punti in classifica.

Empoli-Milan 0-2

67′ Leao, 75′ Gimenez