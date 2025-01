Milan-Parma, due gol dopo il 90′ per la rimonta di Conceicao!

Il Milan vince contro il Parma con il risultato di 3-2. Due gol oltre il 90′ permettono ai rossoneri di rimontare ad una settimana dal derby con l’Inter.

FLOP – Il Milan vince contro il Parma a San Siro con il risultato di 3-2. I rossoneri lasciano spazi clamorosi agli emiliani, che in contropiede fanno male quando e come vogliono. La difesa di Sergio Conceicao scricchiola e dopo il danno rischia la beffa nel secondo tempo. La sblocca nella prima frazione Matteo Cancellieri con un tiro a giro perfetto sul secondo palo. Su calcio di rigore Christian Pulisic pareggia, disastro assoluto di Suzuki che esce malissimo e provoca il fallo. Al minuto 80 Delprato riporta il Parma davanti dopo un’azione bellissima dei compagni ancora in contropiede. Sette minuti dopo ha segnato il 2-2 Pavlovic, ma l’arbitro ha annullato per fuorigioco. Al 91′ Tijjani Reijnders regala la speranza con il momentaneo pari. Al 95′ Samuel Chuckwueze segna il definitivo 3-2 con la coscia a ribadire in rete il colpo di testa ancora di Pavlovic.