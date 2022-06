Milan, nuovo stadio senza l’Inter? Sì! Ma solo in un caso: lo scenario – TS

Il cambio di proprietà del Milan potrebbe far cambiare le strategie del club rossonero rispetto alla vicenda stadio. Secondo Tuttosport, i rossoneri potrebbero procedere senza l’Inter in un caso

CAMBIO? – Il nuovo Milan di RedBird potrebbe decidere di cambiare strategia rispetto alla questione nuovo stadio. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, la nuova proprietà costruirà il nuovo impianto con l’Inter solo se questo sorgerà in zona San Siro, accanto al vecchio stadio che, poi, sarà demolito. In caso di mancato accordo con il Comune di Milano i rossoneri, scrive il quotidiano, si muoveranno da soli in caso di spostamento del progetto a Sesto San Giovanni. A quel punto, l’Inter, rimarrebbe a San Siro con lo storico stadio che sarebbe ad uso esclusivo della squadra nerazzurra. Sarà decisivo, in tal senso, il dibattito pubblico a Milano sulla possibile costruzione del nuovo impianto.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi