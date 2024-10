Milan, stasera niente lamentele: vittoria in superiorità numerica

Dopo le lamentele per l’espulsione di Reijnders contro l’Udinese, questa sera il Milan può gioire grazie proprio alla vittoria per 3-1 in superiorità numerica contro il Club Brugge. La prima in questa fase campionato della UEFA Champions League.

SUPERIORITÀ NUMERICA – Due sconfitte e una vittoria per il Milan in questa fase campionato della UEFA Champions League. I rossoneri, usciti con le ossa rotte dagli scontri contro Liverpool (1-3 in casa) e Bayer Leverkusen (1-0 in trasferta), trovano la prima vittoria nella competizione. Il tutto contro un modesto avversario come il Club Brugge che, in realtà, inizia molto meglio dei rossoneri e mette in difficoltà la squadra di Paulo Fonseca. Poi cambia tutto nel finale della prima frazione di gioco: prima con il gol di Pulisic da calcio d’angolo, poi con l’espulsione di Onyedika che lascia gli ospiti in inferiorità numerica. Lasciando così poco spazio alle lamentele dei tifosi rossoneri dopo il cartellino rosso per Reijnders nell’ultima di campionato, contro l’Udinese.

PAREGGIO E TRIS – Tuttavia nel secondo tempo il Club Brugge ha una reazione d’orgoglio e addirittura al 51′ trova un insperato pareggio grazie a un tiro in diagonale di Sabbe. Si tratta, però, soltanto di un fuoco di paglia. Ci pensa infatti lo stesso Reijnders a salire in cattedra e portare i tre punti ai compagni. Prima al 61′, con la rete del 2-1 su servizio di Okafor. Passano, poi, soltanto dieci minuti per l’arrivo anche del tris che ci pensa sempre l’olandese a calare, questa volta su assist di Chukwueze. Nel finale arriva anche il gol di Camarda che sarebbe il più giovane a segnare, ma il direttore di gara annulla per posizione di fuorigioco. Termina così 3-1 la sfida di San Siro.

MILAN-CLUB BRUGGE 3-1

Gol: Pulisic al 34′, Sabbe al 51′, Reijnders al 61′ e al 71′