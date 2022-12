Milan, Maignan e Origi ancora non al meglio: ecco le loro condizioni – Sky

Arrivano aggiornamenti da Sky Sport riguardo alle condizioni di due giocatori rossoneri. Trattasi di Maignan e Origi, che ancora paiono lontani dalla forma migliore

DA VALUTARE – Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Mike Maignan e Divock Origi sono ancora da valutare. Il portiere rossonero è ancora alle prese con il problema al polpaccio che si trascina da mesi. Per lui previsti nuovi esami tra due settimane. Per quanto riguarda l’attaccante rossonero, verrà valutato tra una settimana. Per lui il problema è al bicipite femorale destro.