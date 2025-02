Milan-Inter vale più dei tre punti in palio: storia e protagonisti – CdS

Milan-Inter si giocherà domani alle ore 18. Il derby di Milano promette di regalare spettacolo. Il Corriere dello Sport ci presenta la partita con i protagonisti e lo storico dei match precedenti.

SPETTACOLO – Milan e Inter sono pronte a darsi battaglia domani pomeriggio. Una partita capace di fermare una città intera. Gli ultimi derby di Milano sono stati molto significativi e con un peso specifico considerevole. Basti pensare alla Supercoppa vinta in rimonta dal Milan sull’Inter a Riyadh. Lo scorso 22 aprile l’Inter vinse la sesta stracittadina consecutiva mettendo anche un sigillo sul ventesimo scudetto e sulle due stelle al petto. Tra i protagonisti ci sono i due numeri 10: Lautaro Martinez e Rafael Leao. Il capitano dei nerazzurri è la bestia nera dei rossoneri. L’argentino è a quota 9 centri nei derby milanesi. Il portoghese invece è ancora a quota 3 reti. L’Inter giocherà ‘fuori casa’. L’Inter quando ha il tifo contro si esalta maggiormente.

Milan-Inter, la posta in palio è alta

RISCATTO – Milan-Inter ha molteplici significati. Una vittoria per l’Inter significherebbe continuare l’inseguimento del Napoli. Sarebbe un riscatto importante per la finale di Supercoppa persa in Arabia Saudita. Per il Milan invece i tre punti sarebbero linfa vitale per il raggiungimento del quarto posto. Inoltre aiuterebbe notevolmente a ridare fiducia ad un ambiente scosso dall’ultima clamorosa sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Ci sono tanti co-protagonisti, a partire dai due giocatori più in forma in entrambe le squadre: Christian Pulisic e Marcus Thuram. L’americano del Milan negli ultimi derby ha creato il panico nella difesa nerazzurra. In gol sia nell’ultima partita persa in campionato dai nerazzurri che nella finale di Supercoppa. Il francese invece, al debutto, si era inventato un gol spettacolare piazzando il pallone sotto al sette. Fu decisivo anche lo scorso 22 aprile mettendo una chiara ipoteca sullo scudetto. È un derby che vale più dei tre punti in palio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno