Milan-Inter senza tifosi a San Siro ma sarÃ  seguito in tutto il mondo!

Milan-Inter senza tifosi a San Siro ma sarà seguito in tutto il mondo!

Milan-Inter vale parte della stagione e come al solito sarà senza tifosi a San Siro. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset” però le rispettive tifoserie si organizzeranno a ridosso della partita e inoltre i derby sarà visto in tutto il mondo.

DERBY PLANETARIO – Milan-Inter senza tifosi a San Siro per il derby-scudetto in programma alle 15. Per l’occasione, la sfida sarà trasmessa in ben 166 paesi diversi con 45 broadcaster che trasmetteranno la partita in tutto il mondo. Inoltre anche le rispettive tifoserie si sarebbero già organizzate per far sentire il proprio calore a ridosso della partita. La Curva Sud per esempio – quella del Milan -, attenderanno il passaggio del pullman vicino al gate 14, mentre i tifosi nerazzurri si riuniranno allo stadio proprio dietro la Curva Nord.