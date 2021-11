Milan-Inter, scintille Florenzi-Calhanoglu. Solo Saelemaekers lo ha salutato – TS

L’esultanza di Hakan Calhanoglu in Milan-Inter dopo il gol segnato non è andata giù alla panchina rossonera. Stando alle ricostruzione di TuttoSport, Alessandro Florenzi dopo il gol del nerazzurro è entrato in campo dicendogli qualcosa.

SCINTILLE – Hakan Calhanoglu dopo il gol realizzato su rigore in Milan-Inter si è rivolto verso la tifoseria rossonera come per dire “non vi sento più!”. Qui, stando alle ricostruzioni di TuttoSport, è intervenuto Alessandro Florenzi. L’esterno ha lasciato la pancihina rossonera entrando in campo, con la mano destra rivolta verso l’interista. Lì i toni dello scambio verbale si sono alzati, con Florenzi che poi è stato placcato dal quarto uomo e invitato a ritornare in panchina. Al termine della partita, inoltre, in pochi giocatori del Milan hanno salutato Calhanoglu, tra loro Saelemaekers, visto che i due sono molto amici.

Fonte: TuttoSport