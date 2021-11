Milan-Inter, rigori corretti e gara in controllo per Doveri: la moviola – CdS

Milan-Inter, direzione di gara in controllo per Daniele Doveri, arbitro ieri della partita. Giusti i due rigori concessi ai nerazzurri. Di seguito la moviola della partita secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Milan-Inter, corretti i due rigori concessi da Doveri ai nerazzurri: in occasione del primo, Kessié va a contatto con Dzeko, poi Calhanoglu gli mette la gamba destra davanti, ma non sembra ostacolarlo, infatti è il centrocampista rossonero che mette la sua gamba sinistra fra quelle dell’avversario. In occasione del secondo rigore, Ballo-Touré tocca il pallone, che però resta nella disponibilità di Darmian anche perché il contatto falloso arriva subito dopo. Niente rigore, invece, in occasione del tocco con il braccio (attaccato al corpo) di Correa. Finalmente, sottolinea il quotidiano romano, una partita diretta come si conviene ad un arbitro di Serie A: voto 7.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna