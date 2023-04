Milan-Inter, a oggi diretta solo streaming. Ma possibile una novità

Il derby Milan-Inter, andata delle semifinali di Champions League (vedi calendario), andrà soltanto in streaming. Almeno per il momento, perché in realtà c’è una delibera che parla di trasmissione in chiaro.

LA DIRETTA – Per il derby Milan-Inter di mercoledì 10 maggio la certezza è che sarà trasmesso su Amazon Prime Video, in streaming. Al momento in esclusiva, perché la piattaforma detiene la prima scelta del mercoledì in esclusiva, ma c’è una possibilità che ci siano sviluppi. La delibera 131-12-CONS dell’AGCOM stabilisce – da anni – che le semifinali delle coppe europee (Champions League inclusa) che vedono protagoniste squadre italiane debbano essere trasmesse in chiaro, in quanto eventi di particolare rilevanza per l’Italia. Un regolamento fatto ben prima dell’arrivo delle piattaforme streaming e che era quindi limitato ai canali TV. La delibera però non dà l’obbligo di diretta, prevede anche la possibilità di una trasmissione in differita. A oggi, quindi, Milan-Inter andrà solo in streaming ma si attendono novità per rispettare le linee guida definite dall’AGCOM. Per quanto riguarda il derby di ritorno delle semifinali di Champions League, Inter-Milan di martedì 16 maggio, la trasmissione sarà in diretta TV su Canale 5 (con streaming su Sport Mediaset) e sui canali Sky Sport come di consueto.