Milan-Inter legata al Mondiale: Lautaro Martinez punta al bis – TS

Milan-Inter di domani sarà il primo atto della semifinale di UEFA Champions League. Oltre alla sfida tra le due compagini di Milano, per alcuni giocatori sarà un remake della finale Mondiale andata in scena qualche mese fa, come ricorda TuttoSport

RIVINCITA – Domani andrà in scena il primo atto della semifinale di UEFA Champions League. Milan-Inter è una sfida che può avere molteplici significati, anche con uno sguardo al passato, più precisamente alla finale del Mondiale. TuttoSport ricorda che in quella occasione, Giroud e Theo Hernandez persero contro il rivale Lautaro Martinez, che ritroveranno ancora una volta in occasione del doppio euroderby. L’attaccante rossonero, tralaltro, ha più rivelato di essere stato vicino ai nerazzurri nel mercato invernale del 2020, salvo poi accasarsi per i rivali rossoneri. Theo Hernandez, invece, è riuscito in poco tempo a diventare il giocatore più odiato dalla tifoseria nerazzurra dai tempi di Gennaro Gattuso. Inzaghi in questi giorni ha lavorato molto sulle marcature preventive per limitare le galoppate del terzino rossonero. Per quanto riguarda Lautaro Martinez, El Toro spera di continuare la striscia positiva nei derby e di battere i due rivali, già sconfitti a Ryad. Negli ultimi due derby andati in scena quest’anno, il numero 10 è andato a segno sempre, firmando il definitivo 3-0 nella finale di Supercoppa Italiana a Riyad prima e il gol vittoria nel derby di ritorno di campionato poi. La sfida a distanza tra queste due parti è destinata a continuare anche negli anni a venire, data l’importanza e la centralità dei giocatori nei rispettivi club.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino