Si avvicina l’euroderby fra Milan ed Inter. Il primo capitolo della doppia sfida, che sancirà una delle finaliste di UEFA Champions League, andrà in scena il 10 maggio. Secondo quanto rivela Tuttosport, Mediaset e Sky sono in trattativa con Amazon per trasmettere la sfida anche in chiaro

TRATTATIVA – Sale l’attesa per Milan-Inter, primo capitolo di una doppia sfida che deciderà una delle finaliste della Champions League. La sfida verrà trasmessa in esclusiva assoluta su Amazon Prime Video ma Sky e Mediaset, secondo Tuttosport, sono in trattativa per poter trasmettere la sfida anche in chiaro. Se dovesse spuntarla l’emittente satellitare, l’Euroderby verrebbe trasmesso su Tv8. Se ad avere la meglio sarà Mediaset, allora si aprirebbe lo slot di Canale 5. Ad oggi non c’è una favorita: la decisione, salvo accelerazioni delle ultime ore, arriverà non prima della prossima settimana.

Fonte: Tuttosport – Pietro Mazzara