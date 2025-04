Milan-Inter, disperazione o sogno? Il quarto derby vale tanto – CdS

Quello di questa sera sarà il quarto derby stagionale che vedrà affrontarsi Milan e Inter allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Da una parte la disperazione, dall’altra il sogno. La lettura del Corriere dello Sport.

STATI D’ANIMO – Da una parte c’è la disperazione rossonera, la disperazione di coloro che continuano a perdere compromettendo il campionato e la qualificazione in Champions League tramite i quattro posti. Dall’altra c’è l’euforia, il sogno che viene nutrito partita dopo partita. Quel triplete già fatto nel 2010 può essere ripetuto e Milan-Inter di questa sera è la prima occasione da non sbagliare sul calendario.

RIVALI – Sarà il quarto derby della stagione e nei precedenti tre l’Inter non ha mai vinto. Nei due di campionato, tra meriti e fortuna, il Milan ha ottenuto quattro punti vincendo al 90′ all’andata e facendosi pareggiare poco prima del 90′ al ritorno. In Supercoppa Italiana gli uomini di Simone Inzaghi hanno accusato la paura di cadere nel tunnel dei derby e ci sono caduti con tutte le scarpe in seguito alla rimonta dal momentaneo vantaggio di 2-0. Come già accaduto, anche stavolta l’Inter parte favorita e non ha intenzione di lasciare rimpianti alle sue spalle. La Coppa Italia per provare a imitare gli eroi di 15 anni fa.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno