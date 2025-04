Milan-Inter, Conceicao blocca la fascia sinistra! L’idea con Jimenez – TS

Sergio Conceicao prova a bloccare la fascia sinistra dell’Inter con la disposizione del suo Milan. Secondo Tuttosport l’allenatore ha un’idea.

ADATTAMENTI – Sergio Conceicao non vuole sottovalutare assolutamente l’Inter nonostante le tre partite senza sconfitte del suo Milan. Non è nella posizione di farlo e per questo si adatterà alle caratteristiche della squadra di Simone Inzaghi. Il portoghese sta pensando di rivoluzionare la formazione rispetto alla trasferta di Napoli. Non ci sarà un centrocampo a 3 con Bondo o Yunus Musah ad aiutare Tijjani Reijnders e Fofana. Questi ultimi saranno soli e si muoveranno davanti alla difesa a supporto di un folto attacco.

Milan-Inter, la rivoluzione di Conceicao

NUOVA IDEA – Il folto attacco non è però in realtà proprio folto. Il motivo riguarda chi inizierà dal primo minuto: a destra non ci sarà Joao Felix, bensì Alex Jimenez. L’esterno è squalificato per la prossima partita di campionato e sarà sfruttato nell’infrasettimanale di Coppa Italia. Conceicao, con Jimenez davanti e ovviamente con caratteristiche più difensive, vorrebbe bloccare gli sbocchi sulla fascia sinistra dell’Inter. Alessandro Bastoni e Federico Dimarco sono sempre stati fattori determinanti nei derby, il portoghese non ha intenzione di lasciare spazi ai due mancini nerazzurri. Jimenez davanti, dietro l’esperto Kyle Walker.

fonte: Tuttosport – Pietro Mazzara