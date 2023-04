Milan-Inter in chiaro? Esclusiva Amazon, ma una possibilità – TS

Sale l’attesa per l’infuocato euroderby Milan-Inter, che il 10 maggio aprirà il doppio confronto che sancirà la finalista di UEFA Champions League. Secondo quanto rivela Tuttosport, nonostante sia un’esclusiva Amazon Prime, la sfida potrebbe essere trasmessa anche in chiaro.

IN CHIARO – Milan-Inter è senza dubbio una delle gare più attese dell’intera stagione, insieme alla sfida di ritorno. Dal doppio confronto uscirà una delle due finaliste di UEFA Champions League e l’eccitazione sta salendo alle stelle. La gara di andata è in programma per il 10 maggio ed è un’esclusiva Amazon Prime. Tuttavia potrebbe esserci una possibilità che venga trasmessa in chiaro. L’AgCom, infatti, ha inserito le semifinali di Champions League con almeno un’italiana tra gli eventi di rilevanza nazionale e dunque da trasmettere in chiaro. Da capire se Amazon renderà Prime Video accessibile anche ai non abbonati per l’occasione, o se aprirà canali di trattativa con Mediaset e/o Sky Sport (che trasmetterebbe sul canale in chiaro TV8).

Fonte: Tuttosport – Pietro Mazzara