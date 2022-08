Milan-Inter si avvicina: ai ‘cugini’ il primo Derby del botteghino − CdS

Milan-Inter si avvicina. La prima stracittadina dell’anno sarà il prossimo 3 settembre ma già San Siro viaggia verso il sold out. I rossoneri vincono la sfida del botteghino

SOLD OUT − È subito Milan-Inter. Il primo Derby stagionale si avvicina. Il prossimo 3 settembre, le due milanesi si sfideranno per la prima volta in questa stagione. Gara che si prospetta sin da ora spettacolare anche in termini di pubblico. San Siro, infatti, viaggia verso il tutto esaurito. Quello del 3 settembre sarà il primo vero Derby di Serie A post Covid-19, ovvero senza restrizioni con la capienza normale al 100%. L’Inter partirà subito svantaggiata quanto al botteghino. Il Milan giocherà in casa e dunque la maggior parte dei ricavi andranno proprio al Diavolo. L’Inter aveva ottenuto questo beneficio durante la stracittadina in Coppa Italia lo scorso aprile. Benefit che si ripeterà nel girone di ritorno anche in Serie A.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona