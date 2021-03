Milan-Inter, assembramenti pre-derby fuori San Siro: prime sanzioni

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Sono scattati i primi provvedimenti a seguito degli assembramenti di tifosi fuori San Siro in occasione del derby Milan-Inter

PROVVEDIMENTI – Come riportato da “SportMediaset.it”, stati identificati i primi tifosi di Milan e Inter inosservanti delle prescrizioni per contenere i contagi da Covid. Al momento, la polizia di Milano ha identificato e sanzionato una ventina di persone. Migliaia di ultras assembratesi fuori dallo stadio San Siro lo scorso 21 febbraio, giorno in cui si è disputato il derby Milan-Inter, sono nel mirino degli investigatori. Le sanzioni sono scattate a seguito della visione di immagini e video.

AGGRESSIONE – Inoltre la Digos ha eseguito perquisizioni nei confronti di 5 tifosi nerazzurri indagati per lesioni su un sostenitore rossonero, picchiato con calci e pugni durante le fasi ci deflusso dal Meazza, in via Caprilli. L’aggressione, non denunciata alle forze dell’ordine, è stata registrata e pubblicata via social da una persona residente in quell’area.

Fonte: SportMediaset.it