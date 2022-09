Milan-Inter, ammenda per i rossoneri: il motivo della decisione

Proseguono gli strascichi del derby di sabato Milan-Inter, anche per quanto riguarda le decisioni del Giudice Sportivo. Tra queste è presente una sanzione per la società rossonera, a causa del comportamento dei suoi tifosi.

SANZIONE – Milan-Inter, come sempre, lascia strascichi sia dentro che fuori dal campo. Sebbene non ci siano ancora provvedimenti ufficiali per l’indagine aperta dalla Procura Federale relativa ai cori di una parte della tifoseria nerazzurra, è arrivata una sanzione per la società rossonera. Questo il motivo, come spiegato dal Giudice Sportivo: “Ammenda di EUR 5.000,00 alla società Milan per avere i suoi sostenitori, al 21esimo del primo tempo, lanciato nel recinto di gioco tre bottigliette di plastica“.