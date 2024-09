Milan, infortunio per Bennacer con l’Algeria: sfida con l’Inter a rischio? Il punto

Il Milan deve fare i conti con l’infortunio di Ismail Bennacer, avvenuto in occasione degli allenamenti svolti con l’Algeria in vista della sfida con la Liberia del 10 settembre. Le sensazioni per la gara con l’Inter.

L’INFORTUNIO – Tegola per il Milan in vista del derby con l’Inter di domenica 22 settembre: il calciatore algerino Ismail Bennacer ha riportato un infortunio che gli impedirà di giocare contro la Liberia. Il centrocampista è stato al centro di una vicenda intricata di calciomercato, con la possibilità di una sua partenza in estate che è stata considerata possibile fino all’ultimo giorno disponibile. Ciò non è poi avvenuto, spegnendo qualsiasi possibilità di affondo del Milan per Adrien Rabiot.

Milan, attenzione alle condizioni di Bennacer: le ultime

L’ANNUNCIO – La Nazionale algerina ha comunicato l’evoluzione della situazione relativa al suo calciatore Bennacer, attraverso un post pubblicato sul suo account X: «Bennacer si infortuna in allenamento ed è esonerato dalla partita con la Liberia. Il tecnico della Nazionale, Vladimir Petkovic, ha programmato questa domenica mattina l’ultimo allenamento presso il Centro Tecnico Nazionale di Sidi Moussa prima di trasferirsi a Monrovia nel pomeriggio.

Durante questa seduta, il centrocampista Ismail Bennacer ha riportato un infortunio ed è stato costretto a ritirarsi senza proseguire gli allenamenti.

Dopo aver effettuato gli esami medici, è stato confermato che il giocatore non potrà partecipare alla partita di martedì prossimo contro la Liberia».