Milan, guaio Leao infortunato! Rischia anche in Supercoppa Italiana

Il Milan deve fare i conti con un infortunio muscolare che rischia di privarlo di Rafael Leao, uno dei suoi uomini chiave, nelle prossime settimane.

INFORTUNATO – Rafael Leao durante la partita di ieri ha riportato un’elongazione al flessore sinistro durante la sfida di campionato contro l’Hellas Verona, vinta dai rossoneri. Se nell’immediato postpartita il tecnico Paulo Fonseca aveva mostrato un certo ottimismo, gli esami strumentali effettuati nelle ore successive hanno evidenziato la necessità di prudenza. Sebbene non ci siano lesioni più gravi, il problema muscolare richiede attenzione e sarà rivalutato a distanza di sette giorni. La prima conseguenza certa di questo infortunio è l’assenza di Leao nella sfida di campionato contro la Roma, in programma il prossimo fine settimana. Un’assenza pesante per il Milan, che deve affrontare un avversario diretto per le posizioni di vertice senza il suo attaccante di punta.

Tempi più lunghi del previsto? La situazione prima della Supercoppa Italia

LEAO OUT – Il vero interrogativo, però, riguarda la disponibilità del portoghese per la partita di Supercoppa Italiana contro la Juventus, in programma venerdì 3 gennaio a Riyad, in Arabia Saudita. La gara, attesissima da tifosi per quello che sarebbe il primo trofeo stagionale alla portata di Inter, Atalanta, Juventus e lo stesso Milan. Fonseca spera di poter contare su Leao, ma al momento le possibilità restano incerte. Solo i nuovi controlli previsti nei prossimi giorni potranno offrire un quadro più chiaro.