Milan, un giocatore preservato per l’Inter. E uno fuori all’ultimo!

Il Milan aprirà la quintultima giornata di Serie A alle 15 contro la Lazio (vedi formazioni ufficiali), anticipando Roma-Inter. Pioli preserva un giocatore in vista del primo euroderby, come anticipa Sky Sport.

PICCOLO PROBLEMA – Nelle formazioni ufficiali di Milan-Lazio figura in panchina Brahim Diaz, ma non è al meglio. In collegamento per Sky Sport 24, Peppe Di Stefano fa sapere che lo spagnolo ha qualche problema fisico e dovrà essere monitorato. Stefano Pioli ce l’ha a disposizione, ma ha deciso di preservarlo in vista del derby contro l’Inter. Da capire in quali condizioni sarà mercoledì sera per Milan-Inter, andata delle semifinali di Champions League.

ULTIMO MOMENTO – C’è un altro giocatore del Milan con problemi fisici. Si tratta di Alessandro Florenzi, che inizialmente nella distinta contro la Lazio figurava in panchina. Invece resta fuori del tutto, complici problemi muscolari anche qui da valutare per l’Inter.