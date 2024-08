Milan Futuro, si riparte dal passato Inter! Ufficiale un ex attaccante

Il Milan Futuro riparte da un ex Inter. Il club rossonero, infatti, ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di un ex attaccante nerazzurro che non ha mai fatto fortuna a Milano. Chissà che sia questa la volta buona

TINTE NERAZZURRE – Il Milan Futuro riparte dal passato nerazzurro, precisamente da un ex Inter che a Milano non ha mai fatto fortuna passando da un prestito all’altro tra Italia e Spagna. Stiamo naturalmente parlando di Samuele Longo, classe 1992, che ha deciso di ripartire dall’altra sponda del Naviglio. L’attaccante farà infatti parte del Milan Futuro, in Serie C, formazione allenata dall’ex rossonero Daniele Bonera.

Milan, arriva l’ex Inter Longo e farà parte della formazione allenata da Bonera in Serie C

UFFICIALE – Il Milan adesso ha reso ufficiale la notizia con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: AC Milan comunica di aver tesserato il calciatore Samuele Longo.

Samuele, nato a Valdobbiadene il 12 gennaio 1992, di ruolo attaccante, ha maturato esperienze in diverse categorie fino giocare nei massimi campionati sia in Italia che in Spagna.

Samuele Longo entra a far parte della formazione Milan Futuro.

