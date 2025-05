Milan Futuro? Sì, ma in Serie D: retrocessi! Ne approfitta l’Inter?

Il Milan Futuro, nato la scorsa estate, è già retrocesso in Serie D. La seconda squadra del Milan rischia di essere sostituta da quella dell’Inter, che nascerà a breve.

RETROCESSIONE – Il Milan futuro scende in Serie D. A nemmeno un anno dalla nascita, la seconda squadra del Diavolo ha subito trovato la retrocessione dalla Serie C. Decisivo il KO per 2-0 a Ferrara contro la Spal, dopo che l’andata era finita 1-0 a favore della squadra rossonera. Incredibile epilogo per il Milan Futuro, che aveva finito la stagione regolare della Serie C al diciottesimo posto e quindi ai play-out. Ma doppio confronto fatale per la squadra di Massimo Oddo, che era subentrato sempre all’ex rossonero Daniele Bonera. La seconda squadra del Diavolo aveva preso il posto dell’Ancona lo scorso 27 giugno. Ma adesso il suo posto verrà preso dall’Inter Under 23? Sarebbe una beffa incredibile.

SOSTITUTO – L’Inter Under 23 nella prossima stagione giocherà nel campionato di Serie C, come annunciato a più riprese durante l’anno da Beppe Marotta. Nelle prossime settimane, il tutto verrà definito e ufficializzato. Sia per quanto riguarda l’allenatore che lo stadio. Il Brianteo di Monza è uno dei papabili. Ma l’Inter U23 potrebbe appunto prendere il posto del Milan Futuro. D’altronde, essendo della stessa regione, non dovrebbero esserci grossi problemi. Ma ovviamente bisogna aspettare.