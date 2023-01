Milan fuori dalla Coppa Italia! Un gol di Adopo al 114′ fa volare il Torino in 10

Incredibile al Meazza, il Milan viene estromesso dal Torino agli ottavi di finale di Coppa Italia. Termina 0-1 dopo i tempi supplementari, decisiva la firma di Adopo

FUORI! − Come l’Inter ieri sera anche il Milan fatica in Coppa Italia. Match non spettacolare a San Siro con i rossoneri imbottiti di seconde linee e un Torino invece quasi con la formazione tipo. Pericolosa la formazione di Juric con Lukic, che servito in area calcia in porta trovando la buona opposizione di Tatarusanu. Il Milan ci prova De Ketelaere, schierato come prima punta da Pioli. Il belga va vicinissimo al gol in due occasioni: prima di testa al 26′ con palla che si stampa sul palo e poi al 44′ con una conclusione dal limite dell’area ben respinta da Milinkovic Savic. Nella ripresa, Pioli manda in campo diversi titolari: da Leao a Messias fino a Bennacer, Theo Hernandez e Giroud. Ma l’unico episodio degno di nota arriva al 70′ quando Djidji si fa espellere per doppia ammonizione. Al 92′ è Theo Hernandez che prova a far vincere i suoi, ma bravissimo Milinkovic Savic a distendersi in angolo. Gara che va ai supplementari. Al minuto 114′ i granata gelano San Siro: ripartenza velocissima di Bayeye e Adopo a porta vuota fa 1-0.