Milan fortunato e aiutato a San Siro: vittoria di autogol al 90′

Finisce 2-1 a San Siro la gara tra Milan e Fiorentina. I rossoneri ringraziano la Dea bendata: decisiva al 91′, infatti, l’autorete di Milenkovic.

VITTORIA FORTUNATA – Non stecca il Milan a San Siro contro la Fiorentina. Ma nel 2-1 di San Siro c’è una bella dose di fortuna per la squadra di Stefano Pioli. Nel primo tempo apre subito Rafael Leao dopo due minuti, portando in vantaggio i rossoneri. Rete, però, recuperata dal sigillo di Antonin Barak al minuto 28. Nella ripresa i viola tengono il risultato fino al 91′, quando Milenkovic trova la rete ma nella porta sbagliata: l’autorete è decisiva (ma anche viziata da un fallo non ravvisato dal direttore di gara) per la vittoria del Milan che si porta a 33 punti prima della sosta per il Mondiale. Tre più dell’Inter.