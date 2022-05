Milan, festa scudetto a metà: non a San Siro e solo di domenica! Le ultime

Il Milan programma la festa scudetto perché basta un solo punto, ma dovrà farlo considerando alcune “restrizioni” del caso. Intanto il trofeo, che in caso di vittoria alzerà direttamente sul campo del Sassuolo. Inoltre, come specificato dal Corriere dello Sport, non potrà festeggiare a San Siro perché ci sarà l’Inter.

GIOIA A METÀ – Il Milan con un solo punto l’ultima giornata, solleverà lo scudetto direttamente sul campo del Sassuolo. Tutto pronto per la festa scudetto, ma con alcune restrizioni dovute. Successivamente la squadra rientrerà in serata a Milano, ma complicata l’ipotesi di dirigersi allo stadio San Siro poiché alle 20:00 finirà anche la partita dell’Inter contro la Sampdoria e ci sarà il deflusso di settantamila tifosi nerazzurri. Molto più probabile, invece, che la squadra di Stefano Pioli possa salutare i tifosi in città, con un giro in zona Duomo sul pullman scoperto. Esultanza smorzata anche per un altro motivo: difficile che si possa organizzare la festa allo stadio nella giornata di lunedì perché di sera è prevista una partita di beneficenza preparata dalla fondazione di Samuel Eto’o contro ogni forma di discriminazione.