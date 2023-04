Il Milan fatica col Lecce, ma Leao firma il sorpasso all’Inter

Il Milan vince col Lecce con il risultato di 2-0 e firma il sorpasso all’Inter in classifica. Rafael Leao spacca la partita e segna la doppietta decisiva per il successo rossonero.

SORPASSO – Basta un gol per tempo al Milan per chiudere la pratica Lecce e portarsi al quarto posto in classifica a quota 56 punti a pari con la Roma. La vittoria per 2-0 a San Siro vale il sorpasso all’Inter e un giorno al sicuro in Champions League. Il Lecce spreca tanto nel primo tempo, soprattutto con il colpo di testa di Lameck Banda finito sul palo a porta vuota. Il Milan sfrutta le poche occasioni create e colpisce quando serve. La prima rete arriva al 40′ da uno schema su calcio d’angolo guidato da Sandro Tonali e rifinito da Rafael Leao di testa sul secondo palo. Nella ripresa al 75′ il portoghese segna il 2-0 definitivo con una progressione in solitaria e una rasoiata di sinistro a incrociare.