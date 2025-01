Milan, esami per tre giocatori: due OK. Uno può saltare pure l’Inter

Il Milan, dopo la vittoria di Como, ha fatto svolgere esami strumentali a tre giocatori. Uno potrebbe anche saltare il derby con l’Inter del prossimo 2 febbraio.

ESAMI INFORTUNATI – Il Milan ieri ha vinto il recupero della diciannovesima giornata contro il Como e lo ha fatto ancora in rimonta per 2-1. Un successo molto sofferto quello del Diavolo, che per lunghi tratti è stato dominato dalla squadra di Cesc Fabregas. Ma per Sergio Conceicao oggi sono arrivate due importanti notizie per quanto riguarda la situazione infortunati. Ieri, infatti, hanno lasciato il campo acciaccati Malick Thiaw, Christian Pulisic e Alvaro Morata. Per gli ultimi due, escluse lesioni dagli esami clinici e strumentali, ma soltanto un affaticamento muscolare. Quindi, saranno presto a disposizione del mister rossonero. Per il difensore tedesco, invece, arriva una lesione al bicipite femorale. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 7-10 giorni. E quindi potrebbe anche saltare la partita contro l’Inter, in programma il 2 febbraio.

Milan-Inter il 2 febbraio: Thiaw ad oggi è in dubbio

DERBY – Il prossimo 2 febbraio ci sarà infatti il derby di ritorno in campionato tra Milan e Inter. Dopo i due persi amaramente, nel finale di partita, la Beneamata proverà a rifarsi. C’è un trend assolutamente da ribaltare. Pulisic e Morata ci saranno, mentre Thiaw rimane ovviamente in dubbio. Al suo posto, Conceicao nelle prossime partite potrà impiegare Matteo Gabbia.