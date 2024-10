Milan, gli errori costano caro: Gudmundsson (e Adli) fanno piangere Fonseca

È terminata da poco la sfida tra la Fiorentina di Palladino e il Milan di Paulo Fonseca. Dopo 90′ minuti di intensità, e tre rigori sbagliati, al Franchi è finita 2-1.

SCONFITTA MILAN – È terminata 2-1 al Franchi la sfida tra la Fiorentina e il Milan. Un secondo tempo di qualità e con tante occasioni da ambo le parti. Il primo tempo si accende subito forte con le due squadre che provano sin da subito a dettare il ritmo. Al 20′ arriva la grande occasione della Fiorentina: Dodo cade a terra in area di rigore e dopo qualche ripensamento, l’arbitro Pairetto chiede l’intervento del VAR. La decisione è netta: calcio di rigore per la Viola che però non riesce a concretizzare. Dal dischetto si presenta Moise Kean che calcia all’angolino basso di sinistra ma Maignan è bravo a parare. Il gol della Fiorentina però è solo rimandato. Al 35′ Yacine Adli porta i padroni di casa in vantaggio. Azione personalissima per il francese, tiro mirato e palla che si stampa sul palo prima di rotolare in rete. Nel finale di primo tempo la grande occasione per il Milan che dal dischetto non riesce a pareggiare i conti con Theo Hernandez che si fa intuire da De Gea.

Occasioni e gol per la Fiorentina: sbaglia ancora il Milan

RIPRESA – Il secondo tempo si riapre subito con la Fiorentina in avanti. Pochi minuti di gioco e alla squadra di Raffaele Palladino viene annullato un gol di Moise Kean che risultava in fuorigioco. Al 56′ si ripete come nel primo tempo. L’arbitro richiama il VAR che conferma il rigore al Milan. Sul dischetto si presenta Tammy Abraham che viene però ghiacciato da De Gea che blocca senza problemi. Dopo quattro minuti però arriva il pareggio del Milan. Cross preciso di Theo Hernandez, Pulisic ingaggia la palla e manda in rete sulla sinistra. Al 73′ arriva Albert Gudmundsson che riporta la Fiorentina in vantaggio. Tiro dal limite che si infila dolcemente sulla sinistra di Maignan. Nel finale ci prova ancora il Milan: i rossoneri alzano il baricentro e provano a recuperare gli spazi della Fiorentina. Al triplice fischio però sorridono i toscani che rispediscono il Diavolo all’inferno.