Milan, due gol per il colpo fuori casa! Al Venezia manca un rigore

Il Milan torna a vincere anche in campionato e lo fa contro il Venezia al Penzo con il risultato di 2-0. Basta un gol nei primi minuti alla squadra rossonera.

VITTORIA – Il Milan dà continuità al successo contro l’Inter e vince a Venezia con il risultato di 2-0. I rossoneri reagiscono al meglio alla sconfitta di scorsa settimana con l’Atalanta e indirizzano la via in modo positivo. Al minuto 5 decide il gol di Christian Pulisic, che sfrutta al meglio l’assist di Youssouf Fofana. La squadra di Eusebio Di Francesco recrimina per le tantissime occasioni create tra primo e secondo tempo. Troppi errori nell’ultimo passaggio prima del tiro. Al minuto 34 l’arbitro ha annullato il gol del pari di Yeboah per fuorigioco all’inizio dell’azione. Nella ripresa è stato negato un rigore clamoroso al Venezia per fallo di Pavlovic su Yeboah. Tocco sul piede e spinta eccessiva sulla schiena dell’attaccante in area piccola quasi, ma il direttore di gara ha giudicato regolare la situazione. Gimenez torna infine a segnare al 95′ per il 2-0 finale. Il Milan con questi tre punti rimane al nono posto ma sale almeno a 54 punti, quindi momentaneamente a –3 dalla Roma settima. Il Venezia si ferma a 25 punti e deve sperare negli stop delle avversarie per la salvezza.

VENEZIA-MILAN 0-2

Pulisic (M) al 5′, Gimenez (M) al 95′