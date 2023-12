Milan, doccia fredda! Calabria espulso e Atalanta vince al 95′: è 3-2!

Il Milan di Pioli è sceso in campo a Bergamo contro l’Atalanta nel match delle ore 18 valevole per la quindicesima giornata di Serie A. Succede di tutto al Gewiss Stadium dove vanno in scena cinque gol: quando tutto sembrava andare verso il definitivo 2-2, Calabria rimedia un rosso e Muriel punisce malamente i rossoneri al 95′. 3-2 il risultato finale

PARITÀ – Il Milan di Stefano Pioli ha affrontato l’Atalanta di Gian Piero Gasperini al Gewiss Stadium di Bergamo. Buon inizio per i padroni di casa che creano due grosse occasioni da rete ma l’ex rossonero De Ketelaere fallisce miseramente, in entrambi i casi a tu per tu con Maignan. Al 34′ arriva il vantaggio atalantino con Lookman. Quando la prima frazione di gioco sembra andare ormai all’Atalanta, ecco che Giroud sigla il pari con un bel colpo di testa. Si chiude dunque sull’1-1.

REAZIONE E CONTRO REAZIONE – Nella seconda frazione di gioco si nota subito il cambio di marcia della squadra nerazzurra che macina gioco e occasioni da gol fino al 2-1 messo a segno sempre da Lookman su assist di De Ketelaere. Non cambia molto lo spartito dopo il gol con l’Atalanta che continua a creare sfiorando il 3-1 con il solito Lookman, murato da un miracoloso Maignan. Il Milan prende coraggio e all’80’ pareggia i conti con un ritrovato Jovic, a segno per la seconda partita consecutiva. Al 93′ Calabria, già ammonito, viene punito con il secondo giallo e quindi espulso: l’Atalanta si trova in superiorità numerica a pochi minuti dal fischio finale. Ne approfitta la squadra di Gasperini che praticamente allo scadere trova il gol vittoria con Muriel che di tacco insacca alle spalle di Maignan: 3-2 il risultato finale.